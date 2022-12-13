Feghouli'nin maaşını açıkladı: Duyunca şoke oldum

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

5 sezon formasını giydiği Galatasaray'da yıllık 3.8 milyon euro kazanan Feghouli'nin yeni takımında alacağı maaş da ortaya çıktı.

Şu an bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Levent Kartop, Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın'la görüştüğünü ve 32 yaşındaki oyuncunun kırmızı-siyah ekipte sezon sonuna kadar 300-350 bin euro kazanacağını söyledi.

Levent Kartop'un konuyla ilgili Kale Çizgisi programında yaptığı açıklama şöyle:

"Murat Akın'la konuştum. 'Bu adam Galatasaray'da 3-4 milyon euroya oynuyordu, siz nasıl aldınız bu adamı?' diye sordum. 'İstanbul'un avantajını kullanıyoruz' dedi. 'Sezon sonuna kadar bizden alacağı rakam 300-350 bin euro arasında' dedi. Büyük takımda bu adamı 1 yıl önce 4 milyon euroya oynatıyorsun. Şoke oldum. En az 1,5 milyon euroya imza atmıştır diye düşünüyordum."

😎Karşınızda yeni tarzıyla Sofiane Feghouli.❤️🖤 pic.twitter.com/BqrACXhogb REKLAM November 29, 2022