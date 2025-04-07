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Solskjaer'den dikkat çeken hakem açıklaması: "Benden daha iyi..."

Solskjaer'den dikkat çeken hakem açıklaması: "Benden daha iyi..."

23:007/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Hakem kararlarına değinen Solskjaer, "Onların aldığı kararlara ve performanslarına güvenmek istiyorum." dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 30. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şöyle:
'Cesur bir performans gösterdik'

"İlk yarıdaki oyunumuz yeterli değildi ama ikinci yarıya değişiklikle başladık. Cesur bir performans gösterdik. İlk yarıdaki gibi oynamamalıyız. İkinci yarıdaki oyunumuzla kazanmamız gerekiyordu. Hayal kırıklığı yaşıyorum."


'Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor'

"10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarıda karakter, tempo, cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken cesur olmamız gerekiyor. Tıpkı ikinci yarıdaki gibi. 4 gol atabilirdik ve kazanabilirdik.

'Kesinlikle istikrara ihtiyacımız var'

"Mustafa ve Milot, oyuna çok iyi girdiler. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Yüksek kalite bir oyun sergiledi. İkinci yarıdaki Beşiktaş'ı göstermemiz gerekiyor sürekli. Kesinlikle istikrara ihtiyacımız var."


'Hakemler benden daha iyi olsun'

"Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onların aldığı kararlara ve performanslarına güvenmek istiyorum. Benim odak noktam Beşiktaş’ın iyi olması. Hakemlerin benden daha iyi kararlar vermelerini istiyorum. Oyuncularım, benim antrenmanlardaki hakemliğimi beğenmiyorlar. Hakemler benden daha iyi olsun."






#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Kasımpaşa

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