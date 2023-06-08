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Spor

Son 5 sezonun en dingin Fıtına'sı

Trabzonspor, son 5 sezonda en az puan topladığı dönemi yaşadı. Bu sezon 57 puan alan bordo-mavililer, 2018-19'da 63, 2019-20'de 65, 2020-21'de 71, 2021-22'de ise 81 puan toplamıştı.

09:35 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor, Bjelica yönetiminde oynadığı 8 lig maçında 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde oynadığı 8 lig maçında 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de bu sezonki son maçında Başakşehir'e deplasmanda 3-1 yenilerek ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu aradı. Geçen sezon ligde 38 maç sonunda 81 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 24 puan daha az toplayarak 57 puanda kaldı.


Karadeniz ekibi, şampiyonluk hasretine son verdiği geçen sezonun 38 haftalık döneminde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 81 puanla mutlu sona ulaşırken bu sezon 36 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda 57 puanla 6. sırada kendine yer bulabildi.


5 sezonun en az puanı

Trabzonspor bu sezon, son 5 sezon arasında en az puan topladığı dönemi yaşadı. Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunda 34 maç sonunda 63 puanla 4'üncü, 2019-2020'de 34 karşılaşma sonunda 65 puanla 2'nci, 2020-2021'de 40 mücadele sonunda 71 puanla 4'üncü, 2021-2022'de 38 hafta sonunda 81 puanla zirvede, bu sezon ise 36 müsabaka sonunda 57 puanla 6'ncı sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 55 puanla ligi 5. sırada tamamlamıştı.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Nenad Bjelica
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