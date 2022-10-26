Beşiktaş Valerien Ismael ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, 2021-22 sezonunun ikinci devresinden bu yana teknik direktörlük görevini sürdüren Valerien Ismael ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Valérien Ismaël’e Teşekkür Ederiz
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Valérien Ismaël’e Teşekkür Ederiz
"Teşekkürler Beşiktaş"
Kararın açıklanmasıyla birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Valerien Ismael, "Teşekkürler Beşiktaş. Sezonun geri kalan maçlarında başarılar dilerim." cümlelerine yer verdi.
Thank you @besiktas 🦅 Good luck for the season still in a good place pic.twitter.com/GuufGGWo4j
Thank you @besiktas 🦅 Good luck for the season still in a good place pic.twitter.com/GuufGGWo4j— Valérien Ismaël (@valerien_ismael) October 26, 2022
Valerien Ismael, takımla vedalaştı. pic.twitter.com/1UW1Kwj0Ng
Valerien Ismael, takımla vedalaştı. pic.twitter.com/1UW1Kwj0Ng— SPOR (@yenisafakspor) October 26, 2022
Hatayspor maçıyla ipler kopmuştu
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, Valerien Ismael ile ipler tamamen kopmuştu. Siyah-beyazlı yönetimin, Fransız teknik adamla yaptığı görüşmelerin neticesinde karşılıklı olarak yol ayrılığı kararı aldığı ifade edilmişti.
Valerien Ismael'in Beşiktaş karnesi
Beşiktaş'ın başına geldiği günden bu yana takımıyla 19 maça çıkan Valerien Ismael: 8 galibiyet - 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. %42 galibiyet oranı yakalayabilen Ismael, 1.7 puan ortalaması tutturdu.
Şenol Güneş'in açıklanması bekleniyor
Öte yandan Valerien Ismael'in ayrılığıyla birlikte prensip anlaşmasına varılan Şenol Güneş'in de kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Beşiktaş'ta ikinci dönemine başlamaya hazırlanan tecrübeli teknik adamın, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve senelik 1.5 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.