Beşiktaş Valerien Ismael ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, 2021-22 sezonunun ikinci devresinden bu yana teknik direktörlük görevini sürdüren Valerien Ismael ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

🔗 https://t.co/w2RJhYKh6M pic.twitter.com/e98LchSADc — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 26, 2022

"Teşekkürler Beşiktaş"

Kararın açıklanmasıyla birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Valerien Ismael, "Teşekkürler Beşiktaş. Sezonun geri kalan maçlarında başarılar dilerim." cümlelerine yer verdi.

Thank you @besiktas 🦅 Good luck for the season still in a good place pic.twitter.com/GuufGGWo4j — Valérien Ismaël (@valerien_ismael) October 26, 2022

Valerien Ismael, takımla vedalaştı. pic.twitter.com/1UW1Kwj0Ng — SPOR (@yenisafakspor) October 26, 2022

Hatayspor maçıyla ipler kopmuştu

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, Valerien Ismael ile ipler tamamen kopmuştu. Siyah-beyazlı yönetimin, Fransız teknik adamla yaptığı görüşmelerin neticesinde karşılıklı olarak yol ayrılığı kararı aldığı ifade edilmişti.

Valerien Ismael'in Beşiktaş karnesi

Beşiktaş'ın başına geldiği günden bu yana takımıyla 19 maça çıkan Valerien Ismael: 8 galibiyet - 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. %42 galibiyet oranı yakalayabilen Ismael, 1.7 puan ortalaması tutturdu.

Şenol Güneş'in açıklanması bekleniyor

Öte yandan Valerien Ismael'in ayrılığıyla birlikte prensip anlaşmasına varılan Şenol Güneş'in de kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Beşiktaş'ta ikinci dönemine başlamaya hazırlanan tecrübeli teknik adamın, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve senelik 1.5 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.