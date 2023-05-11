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Spor

İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması Kasımpaşa Stadyumu'nda oynanacak

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:12 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan İstanbulspor-Galatasaray maçının stadyumu merak konusuydu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan müsabaka bilgilendirmesinde mücadelenin stadyumunun Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu yazdığı görüldü.



İstanbulspor, büyük takımlarla maçlarını oynadığı Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaşmıyordu. Sarı-siyahlı ekip, iç sahada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaşmalarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamıştı.


10 Haziran'da Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle saha 11 Mayıs itibariyle müsabakalara kapanmıştı. Bu nedenle bir süredir bu maçın oynanacağı stadyum konusunda birçok stat gündeme gelmişti.


Son olarak ise Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadı olarak netleşti.


#Süper Lig
#İstanbulspor
#Galatasaray
32 dakika önce
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