SÜPER LİG

Sosyal medyadan isyan etti: 'Fenerbahçe'ye transferim hataydı' demedim

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, geçmişte Fenerbahçe'ye transferiyle alakalı çıkan söylentilere tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Recep Niyaz, Fenerbahçe A Takımı'yla 10 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

Recep Niyaz, Fenerbahçe A Takımı'yla 10 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

Denizlispor forması giyen Recep Niyaz, "Fenerbahçe'ye transferim hataydı" diye bir ifadesinin olmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcu "Yine kendini bilmezin biri kuyuya bir taş atıyor, kırk akıllı da çıkarmaya çalışıyor. Neymiş, Fenerbahçe'ye transferim için 'Hataydı' demişim. Bari şu dönemde beyniniz dilinize hükmetsin. Hükmetsin ki doğru olmayanları yazmayın! Gereksiz yalan haberlerle de gündemi meşgul etmeyin" ifadelerini kullandı.

27 Nisan'da topbaşı

Denizlispor'un koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından 27 Nisan Pazartesi günü topbaşı yapacağı açıklandı. Teknik direktör Bülent Uygun, bu sürede herkesin sağlığına dikkat edeceğini ve çalışmaların evden devam edeceğini açıkladı. Uygun, "Elimizden geldiği kadarıyla takımı hazır tutmaya çalışıyoruz. Ancak evden idman yöntemi ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Futbolcuların fiziksel durumları düşmemeli ancak herkes elinden gelen gayretin fazlasını gösteriyor" yorumunu yaptı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cristiano Ronaldo saçı isteyen çocuğa babasın...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.