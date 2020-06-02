PREMİER LİG

Southampton'da teknik direktör Hasenhüttl'ın sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, teknik direktör Ralph Hasenhüttl'ın sözleşmesini yeniledi.

Haber Merkezi AA
Southampton, 34 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

Southampton, 34 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

Southampton Kulübü, 52 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcı Hasenhüttl ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hasenhüttl, Almanya ekibi Leipzig'i çalıştırdıktan sonra Aralık 2018'de Southampton'ın başına geçmişti.

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'de bu sezon 29 maça çıkan Southampton, 34 puanla 14. sırada yer alıyor.


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