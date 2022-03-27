Spor Stefan Kuntz Türkiye ile bir çok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum
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Stefan Kuntz: “Türkiye ile bir çok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum”

A Mili Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile bir çok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Stefan Kuntz: “Türkiye ile bir çok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum”
Stefan Kuntz

Stefan Kuntz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Milli Takımı'na olan yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanan maçtan sonra kendisine olumlu ve olumsuz mesaj gönderenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

  • "Türkiye Milli Takımı’na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum.”

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