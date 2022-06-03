Stefan Kuntz: "Yeni bir sayfa açıyoruz"

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk müsabakasında yarın Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Alman çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Oyuncularımız tarih yazmak istiyorlar"
- "C Ligi'nde olmamızın hazırlıklara etkisi olmadı. Burak Yılmaz'ın milli takımdan ayrılması sonrası yeni bir organizasyon ortaya çıktı. Oyuncularımız tarih yazmak istiyorlar. Bunun için de 4 karşılaşmanın mutlaka kazanılması gerekiyor."
"Yeni bir sayfa ve yeni bir hikaye"
- "İlk dönemi hesapladığımızda gruptaki durumumuz iyi değildi. Takım ruhuna odaklandık ve geliştirmek istedik. Portekiz'deki kaçan o ana gelmeyi çok istiyorduk. Oraya kadar gelebildiğimizden dolayı mutlu oldum. İtalya maçına bakarsak güzel özellikle var öne çıkan. Toplam 8 gol yemişlerdi ve onlara karşı biz 2 gol attık. Donnarumma'nın da kurtarışları oldu. İtalya maçındaki performans beni tatmin etti. Yeni bir sayfa ve yeni bir hikaye. Genç bir takımız. Her attığımız adım EURO 2024 finallerine kalabilmek için."
Kadroda eksik var mı?
- "Birkaç küçük sakatlığımız var, yarın detaylı bakacağız. 4 maçlık bir periyodumuz olduğu için dikkatli davranmalıyız."
"Başarılı olmak için saha çıkıyoruz"
- "FIFA sıralamasında 4'üncü ya da 8'inci sırada olan bir bir takımla ya da 100'üncü sıradaki takımla oynadığınız zaman mantığınız değişmiyor, başarılı olmak için saha çıkıyorsunuz. Hedef değişmiyor. Topa daha fazla sahip olmamız gerek. Pas kalitemizi geliştirmek istiyoruz. Taktiksel tarzımızda da biraz değişiklikler olacak. Ofansif varyasyon ve oyun kurma konusunda da farklı denemeler yapıyoruz."
"Genç millileri de izliyoruz"
- "Ümit Milli Takım'ın da antrenmanlarını takip ediyoruz. Oradan takıma katılan futbolcuları sahaya sürsem hiçbiri baş ağrıtmazlar."
"Gol kralı olduğu için Umut'u seçtik"
- "Forvette Deniz Undav ve Umut Bozok arasında seçim yapmayı düşündük. Süper Lig'de gol kralı olduğu için Umut'u seçtik ama sakat olduğu için kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Daha sonra Ümit Milli Takım'dan Tiago'yu seçtik. Watford ile de görüştük, bilgi aldık."