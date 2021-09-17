Stefan Kuntz'a Türkiye izni çıktı

Şenol Güneş dönemi sona eren A Milli Takım'da yeni teknik direktör Stefan Kuntz oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme yapan Alman çalıştırıcı, yeniden İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imzayı atacak.

U21'deki sözleşmesi feshedildi

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un, Türkiye Milli Takımı’nı çalıştırabilmesi için mevcut sözleşmesinin son verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kuntz'un kariyeri

Stefan Kuntz daha önce Neunkirchen, Karlsruhe, Waldhof Mannheim, LR Ahlen gibi kulüplerde teknik direktörlük, TuS Koblenz ve VfL Bochum’da sportif müdürlük, FC Kaiserslautern’de ise Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Stefan Kuntz, 2016 yılından bu yana Almanya U21 takımını çalıştırırken, yaz döneminde ise 3 maçlığına Almanya A Milli Takımı’da görev yapmıştı. Kuntz futbolculuğu döneminde Beşiktaş forması da giymişti.

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