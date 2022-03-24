Stefan Kuntz'un kadro tercihi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Portekiz deplasmanındaki kadro tercihi büyük tartışma çıkardı.
Mücadeleye 3'lü defans hattıyla başlayan Alman teknik adam sol bölgede de Berkan Kutlu'yu tercih etti. Orta sahanın ortasında defansif yönü zayıf Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü'yü kullanan Kuntz bu seçimleriyle sosyal medyada ağır eleştiriler aldı.
Kuntz'un maç önü açıklamasında şunları söylemişti;
- "Portekiz 11'ini gördük, birkaç ilginç nokta var ama biz kendimize konsantreyiz. Planlarımız var ama bunu maçtan sonra konuşuruz"