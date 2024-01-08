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Spor

Sumudica hastaneye kaldırıdı

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

14:51 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:54 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Marius Sumudica
Marius Sumudica

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Romanya'da koronavirüse yakalanan 52 yaşındaki çalıştırıcının hastanede tedavi gördüğü bildirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır. Sani Konukoğlu Hastanesi’nde detaylı tetkikler uygulanan teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın tedavisinin hastanede sürdürülmesine karar verilmiş olup, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.






#Gaziantep FK
#Süper Lig
#Marius Sumudica
27 dakika önce
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