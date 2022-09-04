ÖZET | Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-2

Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 61. dakikasında Cemali Sertel kendi kalesine attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltirken, Antalyaspor ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Antalyaspor-Kasımpaşa maçının özeti
- 4. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Haji Wright'ın yerden sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kasımpaşalı savunma oyuncuları kornere çeldi.
- 7. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın sert ortasında topa kale önündeki Luiz Adriano dokunamadı. Savunma oyuncularının hatası üzerine meşin yuvarlağı yeniden önünden bulan Adriano'nun sert şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.
- 38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
- 45. dakikada Celina'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Ben Ouanes'in sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
- 45 6. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasına hareketlenen Bahoken, meşin yuvarlağa dokunduğu sırada kaleci Boffin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Bu müdahaleye hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
- Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Fredy'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.
53. dakikada Hajradinovic'in ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, top Boffin'in son anda müdahalesiyle kornere gitti.61. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına giren Eysseric, topu kalecinin üzerinden aşırtarak kale önüne gönderdi. Antalyasporlu savunma oyuncusu Cemali Sertel, uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı kendi fileleriyle buluşturdu: 0-2.77. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ghacha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesi ile kornere çıktı.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Antalyaspor-Kasımpaşa maçının özetini izle
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