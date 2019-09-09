Süper Lig maçlarını radyoda dinlemek bile hayal oldu

Süper Lig maç özetleri ve maçların radyo anlatımları yayınlanamıyor. Bunun sebebi Bein Sports'un paket fiyatını geçtiğimiz sezona göre iki katına çıkarmış olması.

Dolar kurunu 5.80 sabitleyerek yaptığı yeni anlaşma kapsamında 46 milyon dolar kar eden beIN SPORTS, buna rağmen geçtiğimiz sezon 4.5 milyon dolar olan özet görüntü paket fiyatını bu sezon için 10 milyon dolar olarak belirledi. Radyo yayın hakları ise 900 bin dolardan 2 milyon dolara yükseltildi.

TVNET'te yayınlanan 4x4 isimli programda konunun detaylarını anlatan Mehmet Ayan, bahsi geçen 10 milyon dolarlık rakımı 'korkunç' olarak niteledi. Ayan, TRT ile yaptığı görüşmelerde kendisine 'bu paranın bizde bir karşılığı yok' denildiğini ekledi ve 'TRT neden özetleri yayınlamıyor diye kızmayın, fiyat bu' ifadelerini kullandı.

[@mehmetayan75], @tvnet ekranlarında yayınlanan #4X4Futbol'da yayıncı kuruluşun maç özetleri ve radyo anlatımı için istediği rakamları açıkladı: "TRT neden özetleri yayınlamıyor diye kızmayın, fiyatlar korkunç"



📺: 18-19: 4.5M💲 - 19-20: 10M💲

📻: 18-19: 900B💲 - 19-20: 2M💲 pic.twitter.com/G7jA1iiIPG — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Eylül 2019

Premier Lig ve La Liga yayınlanmıyor, koşu mesafeleri tasarrufa takıldı

Futbolseverler maç özetlerini açık kanallardan izleyememenin yanı sıra radyodan da dinleyemiyor. Bununla birlikte yayıncı kuruluşun paketlerini alanların da şikayetleri bulunuyor. Maç paketini aylık 110 liradan satan Bein Sports, Premier Lig ve La Liga gibi büyük liglerden de maç yayınlamıyor. Ayrıca geçtiğimiz sezon maç içi verilen koşu mesafeleri ve hız mesafeleri bu sezon tasarruf kapsamında ekrana yansıtılmıyor.

Premier Lig ve La Liga'yı yayınlamayı bırakan beIN Sports, Süper Lig maçlarındaki koşu mesafelerini de artık ekranlara yansıtmıyor. Bilgi aldığı şirketle anlaşmasını sonlandıran yayıncı kuruluşun tasarruf kapsamında böyle bir karar aldığı ifade ediliyor. pic.twitter.com/8yOtWgOcNM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Ağustos 2019

Sezon başında ne olmuştu?

Süper Lig'de sezon başında yayın krizi yaşanmıştı. Döviz kurunu sabitlemeye çalışan yayıncı kuruluş TFF ile uzun süren pazarlıklar yapmıştı. Sonrasında taraflar, üç yıl daha Süper Lig yayınlarının Bein Sports ekranlarında yayınlanması konusunda uzlaşmıştı.

Anlaşmanın maddi karşılığı

TFF, kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Önceki sözleşme detayları nasıldı?