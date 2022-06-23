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Süper Lig'de en çok Türk futbolcu oynatacak kulüp onlar olacak

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sahada 3 yerli futbolcu olma zorunluluğunun devam etmesi konusunun netleşmesinin ardından Antalyaspor Kulübü, radikal tercihler yapıyor. Kırmızı beyazlı ekip, döviz kurundaki yükseliş ve mali imkanları göz önünde bulundurarak Türk futbolculara yönelme kararı aldı. Antalyaspor'un yaptığı transferler ve kadrosuna katacağı isimler dikkate alındığında Süper Lig'in en çok Türk futbolcu oynatan takımı olması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde en çok Türk futbolcu oynatacak kulüp onlar olacak
Antalyaspor, Süper Lig'de sezonu 7. sırada tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gelecek sezon yerli futbolculara en çok ağırlık veren takımların başında gelecek. Bunun sebebi ise kırmızı beyazlı ekibin mali politikası.

Antalyaspor yönetiminin döviz üzerinden sözleşmeleri en aza indirmek istediği ve daha çok yerli piyasa üzerinden hamleler yaptığı öğrenildi. Bu kapsamda kalecisi Ruud Boffin'in 1 milyon Euro'yu bulan sözleşme isteğini geri çeviren kırmızı beyazlılar İstanbulspor'dan ayrılan Alperen Uysal ile anlaştı.

Antalyaspor, Göztepe'den ayrılan Soner Aydoğdu'yu da bonservis bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Takım içerisinde sözleşmesi sona eren Hakan Özmert ile 1 yıl daha devam edecek olan kırmızı beyazlıların yeni hedefleri arasında ise Tolga Ciğerci ile Ömer Toprak var.

  • Akdeniz ekibinin gelecek sezonki takım kurgusunda en az 6 yerli futbolcu ile sahaya çıkması bekleniyor.

En ciddi harcama sadece onun için yapılacak

Öte yandan geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan Haji Wright ile devam etmek isteyen Antalyaspor, oyuncunun kulübünün 2 milyon Euro'yu bulan bonservis isteği sonrasında bu transferde de beklemeye geçti. Kırmızı beyazlı yönetim, bu yaz transfer dönemindeki en ciddi harcamasını ise anlaşma sağlanırsa Haji Wright için yapacak.
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