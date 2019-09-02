Süper Lig'de transferin son günü

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bu gece bitiyor. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;
Falcao'nun ardından Andone
- Galatasaray, Brighton forması giyen 26 yaşındaki santrfor Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu. Rumen futbolcu gün içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.
Profesyonel Futbolcu Florin Andone’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/4d7k86yFj1
Profesyonel Futbolcu Florin Andone’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/4d7k86yFj1— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Eylül 2019
Gustavo bugün imzalıyor
- Fenerbahçe'nin İstanbul’a getirdiği Brezilyalı orta saha orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzayı atacak.
Diagne rakibe gidiyor
- Galatasaray, Diagne'nin kiralanması konusunda Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/0o2f3WoWh4
Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/0o2f3WoWh4— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Eylül 2019
Chedjou Fransa'ya gitti
- 2017-2018 sezonundan bu Başakşehir forması giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1. Lig ekiplerinden Amiens’e transfer oldu.
👋🏻 TEŞEKKÜRLER AURELIEN CHEDJOU
➡️ https://t.co/ClKXMxulTJ pic.twitter.com/iV8XkoW0Rv
👋🏻 TEŞEKKÜRLER AURELIEN CHEDJOU
Diaby Beşiktaş yolunda
- Beşiktaş, Sporting forması giyen 28 yaşındaki Milli futbolcu Abdoulay Diaby ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Sporting forması giyen Abdoulay Diaby ile kiralık olarak anlaşmaya vardı
(🖇TRT Spor) pic.twitter.com/kpmowwQ9L4
Beşiktaş, Sporting forması giyen Abdoulay Diaby ile kiralık olarak anlaşmaya vardı
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