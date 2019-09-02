Süper Lig'de transferin son günü

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bu gece bitiyor. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;

Falcao'nun ardından Andone

Galatasaray, Brighton forması giyen 26 yaşındaki santrfor Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu. Rumen futbolcu gün içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Profesyonel Futbolcu Florin Andone’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/4d7k86yFj1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Eylül 2019

Gustavo bugün imzalıyor

Fenerbahçe'nin İstanbul’a getirdiği Brezilyalı orta saha orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Diagne rakibe gidiyor

Galatasaray, Diagne'nin kiralanması konusunda Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.





Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/0o2f3WoWh4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Eylül 2019

Chedjou Fransa'ya gitti

2017-2018 sezonundan bu Başakşehir forması giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1. Lig ekiplerinden Amiens’e transfer oldu.

👋🏻 TEŞEKKÜRLER AURELIEN CHEDJOU



➡️ https://t.co/ClKXMxulTJ pic.twitter.com/iV8XkoW0Rv — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 2 Eylül 2019

Diaby Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, Sporting forması giyen 28 yaşındaki Milli futbolcu Abdoulay Diaby ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.