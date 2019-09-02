Süper Lig'de transferin son günü
SÜPER LİG

Süper Lig'de transferin son günü

Süper Lig'de 17 Haziran'da başlayan 2019-2020 sezonu yaz transfer dönemi bugün saat 00.00'da sona erecek. Bu kritik günde atılan imzaları ve transferle ilgili yaşanan bütün gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'de transferin son günü

Süper Lig'de transferin son günü

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bu gece bitiyor. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;

Falcao'nun ardından Andone

  • Galatasaray, Brighton forması giyen 26 yaşındaki santrfor Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu. Rumen futbolcu gün içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Gustavo bugün imzalıyor

  • Fenerbahçe'nin İstanbul’a getirdiği Brezilyalı orta saha orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Diagne rakibe gidiyor

  • Galatasaray, Diagne'nin kiralanması konusunda Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.


Chedjou Fransa'ya gitti

  • 2017-2018 sezonundan bu Başakşehir forması giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1. Lig ekiplerinden Amiens’e transfer oldu.

Diaby Beşiktaş yolunda

  • Beşiktaş, Sporting forması giyen 28 yaşındaki Milli futbolcu Abdoulay Diaby ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.


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