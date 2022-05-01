Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu

TFF 1. Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Aynı saatte başlayan diğer mücadelede sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenen Ümraniyespor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

5. kez başardı

MKE Ankaragücü, tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig'e yükselmeyi başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı. MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı. 2021-2022 sezonunda da mutlu sona ulaşan MKE Ankaragücü, 5. defa bu sevinci yaşadı.

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Süper Lig'de 53. sezonu olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımlar arasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler, tekrar mücadele etme hakkı kazandığı Süper Lig'de tarihinde 53. kez bulunacak. Başkent temsilcisi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan 4. takım unvanına da sahip.

Ümraniyespor-Balıkesirspor karşılaşmasından dakikalar

3. dakikada Yusuf Emre’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Yacine Bammou yakın mesafeden kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada sağ kanattan hızlı atak geliştiren Ümraniyespor’da Oğuz rakibini geçerek son çizgiden ceza sahası içine verdiği pasta Yacine Bammou’nun vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

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24. dakikada Kartal Kayra’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan açtığı ortaya kafayı vuran Yusuf Emre meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

37. dakikada Vrsajevic’in sağ taraftan ceza sahası içine ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak isterken top Del Valle’nin önünde kaldı. Del Valle’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

43. dakikada Yacine Bammou’dan pasını alan Kartal Kayra, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Yasin topu kornere çeldi.

47. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya Yusuf Emre’nin ceza yayı üzerinden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 4-0

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65. dakikada Ali Doğan ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleye doğru giden sert şutta Berk Tosun yakın mesafeden son dokunuşu yaparak topu ağlara gönderdi. 4-1

85. dakikada Mustafa Karagöz’ün ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta kaleci Yasin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadele 4-1 sona erdi.

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