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Süper Lig'in kralları: Boupendza ve Ghezzal

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona erdi. Hatayspor forması giyen Boupendza gol kralı olurken, en çok asisti yapan isim ise Beşiktaşlı Ghezzal oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin kralları: Boupendza ve Ghezzal
Boupendza performansıyla sezonun en dikkati çeken isimlerinden oldu.

Süper Lig'de tüm maçların tamamlanmasının ardından gol ve asist kralları belli oldu.

En golcü Boupendza

Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza, 22 golle krallık yarışını zirvede tamamladı.

Gabonlu futbolcuyu 19'ar golle takım arkadaşı Mame Diouf ile Beşiktaşlı Cyle Larin takip etti.

17 kez fileleri havalandıran Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük ise sezonun en golcü yerli futbolcusu oldu.

Asist adam Ghezzal

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal asist krallığında zirveyi kimseye kaptırmadı. 17 gol pası veren Cezayirli futbolcu, sezonun en çok asist kaydeden ismi oldu. Ghezzal ayrıca attığı 8 golle de Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrolü oynadı.

Sivassporlu Max Gradel ise 13 gol pasıyla asist krallığında ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş'a şampiyonluğu getiren golü Ghezzal attı.
DHA
Beşiktaş'a şampiyonluğu getiren golü Ghezzal attı.

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