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Tanju Çolak: Bizde iki tane yıldız var

Tanju Çolak: Bizde iki tane yıldız var

14:0112/06/2026, Cuma
AA
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Tanu Çolak, Dünya Kupası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tanu Çolak, Dünya Kupası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eski milli futbolcu, Türk futbolunun 'gol kralları'ndan Tanju Çolak, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı'na ilişkin, "İlk turu geçeriz ama sonrasında ne yapar, nasıl yaparız… İlk turda da zorlanacağız. Kolay gibi görünüyor ama sakatlarımız var. Sistemimizde problemler var" dedi. Çolak, ay-yıldızlı ekibimizde iki yıldız olduğunu söyledi.

Tanju Çolak, bir ziyaret kapsamında geldiği Meclis'te, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin sorularını yanıtladı.


Türkiye'nin uzun bir aradan sonra tekrar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığına dikkati çeken Çolak, Brezilya, Arjantin ve İspanya milli takımlarını kupanın favorisi olarak nitelendirdi.


"Türkiye favori olabilir mi" diye sorulan Çolak, "Olur ama bizim takımımızda santrafor eksiğimiz var. Montella santraforsuz oynatmayı planlıyor ama o devir geçti artık. Santrforsuz bir takım oynayamaz. Senin gol atabilmen için ceza sahası içinde olman lazım. Sen ceza sahası içinde kimseyi tutmazsan sana gol atmak için stoper de gelir, hepsi gelir" diye konuştu.


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kadro tercihine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Çolak, "İlk turu geçeriz ama sonrasında ne yaparız, nasıl yaparız… İlk turda da zorlanacağız. Kolay gibi görünüyor ama sakatlarımız var. Sistemimizde problemler var. Oynattığı oyunculardaki adaletsizlik var. Bunların hepsi futbola yansırsa futbol takımı moral ve motivasyonsuz çıktığı her maçı kaybeder" ifadelerini kullandı.


"Arda ve Kenan..."

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki favorilerini Türkiye ve İspanya olarak sıralayan Çolak, şunları kaydetti:


"Onların kadrosu fevkalade. Onların yıldızları çok fazla. Bizde iki tane yıldız var: Biri Arda, biri Kenan. Diğerleri yıldız değil, oyunda savaşçı. Tabii savaşçı da olacak. Stratejik bir oyun futbol. Kim daha iyi kendini organize ediyor, kim daha iyi kendini mutlu, hazır hissediyorsa kazanan mutlaka o olacaktır. Sahaya çıkmadan önceki fiziki durum, moral motivasyon, ikili ilişkiler, düşünceler, futbolcuların birbirini sevmesi, saygı duyması bunlar çok önemli, çok değerli. Bunları çok iyi yapan şampiyon olur diye düşünüyorum."




#Dünya Kupası
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#Tanju Çolak
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