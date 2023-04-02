Taraftarlar idmanı bastı: Aranızda kendini Maradona sananlar var

Demir tellerin üzerinden sahaya atlayan Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Uzun’a polis ekipleri müdahale etmek durumunda kaldı. Uzun, teknik direktör Fırat Gül ve yöneticiler ile de bir süre tartışma yaşadı. Daha sonra olaylar yatıştırıldı.

Antrenman bitiminde ise futbolcular, taraftarları alkışladı. O sıra futbolculara konuşma yapan Ferhat Uzun, “Aranızda kendini Maradona sananlar var. Bu kulübün sahibi biziz. Bu armanın ağırlığı var” dedi.