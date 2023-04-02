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Spor

Taraftarlar idmanı bastı: Aranızda kendini Maradona sananlar var

Kocaelispor’un bugünkü antrenmanında 250 kadar taraftar teknik direktör Fırat Gül’ü istifaya davet etti. Taraftar derneği başkanı Ferhat Uzun, demir tellerin üzerinden sahaya atladı, sonrasında teknik direktör ve yöneticiler ile tartıştı. Daha sonra futbolculara bir konuşma yapan Uzun, dikkati çeken ifadeler kullandı.

10:49 . 2/04/2023 Pazar
IHA
Sahaya atlayan taraftara polis müdahale etti.

Sahaya atlayan taraftara polis müdahale etti.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor’un antrenmanında yaklaşık 250 taraftar, antrenmana gelerek teknik direktör Fırat Gül’ü istifaya davet etti.


Demir tellerin üzerinden sahaya atlayan Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Uzun’a polis ekipleri müdahale etmek durumunda kaldı. Uzun, teknik direktör Fırat Gül ve yöneticiler ile de bir süre tartışma yaşadı. Daha sonra olaylar yatıştırıldı.


Antrenman bitiminde ise futbolcular, taraftarları alkışladı. O sıra futbolculara konuşma yapan Ferhat Uzun, “Aranızda kendini Maradona sananlar var. Bu kulübün sahibi biziz. Bu armanın ağırlığı var” dedi.


Ferhat Uzun futbolculara konuşma yaptı.



#2. Lig
#Kocaelispor
#Ferhat Uzun
22 dakika önce
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