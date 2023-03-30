Şike soruşturmasında flaş gelişme: İki kaleci tutuklandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’un 10 Aralık 2022 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 eşitlikle biten Tarsus İdman Yurdu maçının ardından iki kalecisi Sercan Çobanoğlu ile Emre Selen’in İnegölspor aleyhine şikeye karıştıkları iddia edildi. İnegölspor yönetimi iddialar ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, 20 Aralık 2020 tarihinde de Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in sözleşmelerini feshettiğini açıkladı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin yaptığı araştırmada kaleci Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in 5 maçta İnegölspor aleyhine şike yaptığı tespit edildi. Ekipler, Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen ile İstanbul merkezli bir bahis şirketinin çalışanları olduğu öğrenilen Cenk Sarıtaş, Koray Şanlı, Saim Serhat Sezer ve Serkan İ.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Sercan Çobanoğlu, Emre Selen ile Cenk Sarıtaş, Koray Şanlı ve Saim Serhat Sezer tutuklandı, Serkan İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İnegölspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, davanın takipçisi olunacağı belirtilerek, “Bu alçak eylemler nedeniyle İnegöl şehri, İnegölspor Kulübü ve İnegölspor taraftarı olarak oldukça zarar görmüş ve menfaatlerimiz zedelenmiştir. Yine de kulübümüze karşı bu haince eylemleri yapanların bu aşamada adalet önünde gereken muameleyi görmeleri bizi bir nebze mutlu etmiştir. Yargılama sonucunda da gerekli cezaları almaları adına her zaman olduğu gibi var gücümüzle çabalayacağız ve takipçisi olacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, İnegölspor camiasının, şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleye vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."