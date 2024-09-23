Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının ardından soruları yanıtladı. Bordo-mavili taraftarlarla gerginlik yaşayan Yılmaz, "Küfür de olsa, başka bir şey de olsa beni sevdiklerini biliyorum. Trabzonspor Kulübü'ne hiçbir zaman yanlışım olmadı." ifadelerini kullandı.