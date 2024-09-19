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Burak Yılmaz'dan tartışma sonrası ilk açıklama: 'Bana yakışan bu'

Burak Yılmaz'dan tartışma sonrası ilk açıklama: 'Bana yakışan bu'

23:2719/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Burak Yılmaz
Burak Yılmaz

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının ardından soruları yanıtladı. Bordo-mavili taraftarlarla gerginlik yaşayan Yılmaz, "Küfür de olsa, başka bir şey de olsa beni sevdiklerini biliyorum. Trabzonspor Kulübü'ne hiçbir zaman yanlışım olmadı." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.


Mücadelenin ardından teknik direktör Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.


Burak Yılmaz şöyle konuştu:

"Trabzonspor Kulübü'ne hiçbir zaman yanlışım olmadı. Ben, bu kulübü çok seviyorum. İster inanın, ister inanmayın. Beni ben yapan Trabzonspor'dur, Şenol Güneş'tir. Bunu kimse inkar edemez..."


"Küfür de olsa, başka bir şey de olsa beni sevdiklerini biliyorum. Ben de seviyorum. Ancak ben Kayserispor'un hakkını korumak için her şeyi yapmak zorundayım. Bana yakışan bu."


"Hakem Mehmet Türkmen'in canı sağ olsun. Türk evladı çünkü. Hata yaptı, canı sağ olsun. Kendisi de mutsuzdur mutlaka ama önemli değil."


"Biz Kayserispor'un hakkını yedirmek istemiyoruz. Bugün bize yaptı. Yarın başkasına yapmasın ki, Türk futbolu düzelsin."


"Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin."




#Kayserispor
#Burak Yılmaz
#Trabzonspor

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