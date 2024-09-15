Tartışmalı sponsordan Galatasaray'a dev gelir

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasına, sırt bölgesinde MeritKing.news yazılı formayla sahaya çıktı. Tartışmalara neden olan sponsordan sarı-kırmızılılara, önemli bir gelir gelecek. Kulüp, bu anlaşmadan iki kalem halinde yıllık 7 milyon Dolar elde edecek.





FESİH HAKKI VAR





MeritKing.news adlı internet sitesinde kumarla ilgili herhangi bir paylaşım ya da reklam yapılması durumunda Galatasaray’ın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkının bulunduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı. Feshin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, anlaşmadan doğan 14 milyon Dolar’ın tamamını tazmin edebilecek.





DİĞERLERİ GÖLGEDE KALDI





Galatasaray, resmi forma tedarikçisi Puma’dan 5 milyon Euro, Avrupa forma göğüs sponsoru SOCAR’dan 5 milyon Euro, stat isim hakkı için RAMS’tan 213 milyon TL (yaklaşık 5.6 milyon Euro), forma göğüs sponsorluğu için SİXT’ten 195 milyon TL (Yaklaşık 5.2 milyon Euro) gelir elde ediyor.





Galatasaray’ın en büyük sponsorluk gelirleri (Yıllık)





MeritKing.news (Forma Sırt) 7 milyon Dolar

Puma (Resmi Forma Tedarikçisi) 5 milyon Euro

SOCAR (Avrupa Göğüs) 5 milyon Euro

RAMS Park (Stat İsim Hakkı) 213 milyon TL

Sixt (Forma Göğüs) 195 milyon TL











