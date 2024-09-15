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Spor

Osimhen neredeyse elden kaçıyordu: Galatasaray'dan önce onlar istemiş

15:24 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 15:54 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Yaz transfer döneminin sonlarına doğru kadrosuna Victor Osimhen'i katan Galatasaray, futbol camiasında ses getiren bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyu kadrosuna katmadan önce, Nijeryalı futbolcunun o kulübün kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala ses getiren bir hamle yapmış ve Victor Osimhen'i kiralamıştı.






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Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı golcüyü renklerine bağlaması tüm dünyada gündem olmuştu.








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Yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferinin neredeyse gerçekleşememe durumu olduğu ortaya çıktı.






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The Mirror'da yer alan habere göre Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Arsenal, Napoli'nin fiyat yükseltmesi üzerine masadan kalktı.



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İtalyan ekibinin oyuncu için 120 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ancak bu rakamın Arsenal tarafından oldukça yüksek bulunduğu ifade edildi.







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Öte ayndan PSG ve Chelsea'nin de oyuncuya ilgi gösterdiği ancak somut bir adım atmadığı kaydedildi.


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"ARSENAL BENİ İSTEDİ"


Ayrıca Osimhen, 2020 yılında verdiği bir röportajda Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal'in kendisini istediğini ancak o dönem için "en iyi opsiyon değildi" diyerek reddetiğini açıklamıştı.




#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Transfer
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