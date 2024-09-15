Osimhen neredeyse elden kaçıyordu: Galatasaray'dan önce onlar istemiş

Yaz transfer döneminin sonlarına doğru kadrosuna Victor Osimhen'i katan Galatasaray, futbol camiasında ses getiren bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyu kadrosuna katmadan önce, Nijeryalı futbolcunun o kulübün kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala ses getiren bir hamle yapmış ve Victor Osimhen'i kiralamıştı.
Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı golcüyü renklerine bağlaması tüm dünyada gündem olmuştu.
Yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferinin neredeyse gerçekleşememe durumu olduğu ortaya çıktı.
The Mirror'da yer alan habere göre Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Arsenal, Napoli'nin fiyat yükseltmesi üzerine masadan kalktı.
İtalyan ekibinin oyuncu için 120 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ancak bu rakamın Arsenal tarafından oldukça yüksek bulunduğu ifade edildi.
Öte ayndan PSG ve Chelsea'nin de oyuncuya ilgi gösterdiği ancak somut bir adım atmadığı kaydedildi.
"ARSENAL BENİ İSTEDİ"
Ayrıca Osimhen, 2020 yılında verdiği bir röportajda Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal'in kendisini istediğini ancak o dönem için "en iyi opsiyon değildi" diyerek reddetiğini açıklamıştı.