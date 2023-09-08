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Spor

Tayyip Talha geri döndü

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç, topla çalışmalara başladı.

14:12 . 8/09/2023 Cuma
DHA
Tayyip Talha Sanuç takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

Tayyip Talha Sanuç takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı.


Antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan taktiksel ve şut uygulamalarıyla tamamlandı.


Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, topla çalışmalara başladı.


Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına saat 18.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.





#Beşiktaş
#Tayyip Talha Sanuç
#Süper Lig
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