Tayyip Talha geri döndü

Yeni sezon planlaması çerçevesinde şu ana kadar 10 transfer yapan Beşiktaş, simdi de sözleşmesi sezon sonu bitecek milli oyuncuları takımda tutmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yönetim, Mert Günok'un ardından Cenk Tosun ve Salih Uçan ile masaya oturdu.