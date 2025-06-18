TBF Beşiktaş'a cezayı kesti

TBF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, siyah-beyazlı kulübe salon ve seyirci olayları sebebiyle 75 bin lira, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 530 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle de 25 bin lira ceza uyguladı.