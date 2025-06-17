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Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup etti: Seriye farklı başladı

Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup etti: Seriye farklı başladı

22:3117/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti.


Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 94-76 kazanarak seride 1-0 öne geçen taraf oldu.


OYUNCU SAYILARI
Fenerbahçe Beko:
Nigel Hayes 7, McCollum 12, Guduric 7, Birch 15, Emre Ekşioğlu, Baldwin 14, Melih Mahmutoğlu 8, Melli 4, Metecan Birsen 13, Hall 9, Yiğit Hamza Mestoğlu 5 , Faruk Biberoviç
Beşiktaş Fibabanka:
Mathews 11, Needham 14, Sleva 5, Berk Uğurlu 6, Terry 3, Allman 7, Yiğit Arslan 11, Morgan 7, Plavsic 8, Kerem Konan 4,Ata Özbek, Yağız Aksu

PERİYOT SONUÇLARI
1'inci periyot:
22-16
Devre:
50-34
3'üncü periyot:
73-52

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki teknik faul alarak karşılaşmadan diskalifiye edildi.


Serinin ikinci maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.


FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçının özetini izlemek için



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