Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı mağlup etti: Seriye farklı başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti.
Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 94-76 kazanarak seride 1-0 öne geçen taraf oldu.
Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki teknik faul alarak karşılaşmadan diskalifiye edildi.
Serinin ikinci maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.