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TBF'den Fenerbahçe Beko'ya ceza

TBF'den Fenerbahçe Beko'ya ceza

16:1119/06/2025, Perşembe
AA
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Fenerbahçe Beko oyuncusu Marko Guduric (23) ile Beşiktaş Fibabanka oyuncusu Jonah Kenneth Mathews (solda) mücadele etti.
Fenerbahçe Beko oyuncusu Marko Guduric (23) ile Beşiktaş Fibabanka oyuncusu Jonah Kenneth Mathews (solda) mücadele etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya 210 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında yaşanan "Salon ve seyirci olayları" ile taraftarların neden olduğu "Çirkin ve kötü tezahürat" gerekçeleriyle sarı-lacivertli kulübe 210 bin lira para cezası uyguladı.


Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne ise söz konusu müsabakanın ardından kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 140 bin lira para cezası verdi.


Ayrıca kurul, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven'e de "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle 120 bin lira para cezası uyguladı.

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