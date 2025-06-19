TBF'den Fenerbahçe Beko'ya ceza

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında yaşanan "Salon ve seyirci olayları" ile taraftarların neden olduğu "Çirkin ve kötü tezahürat" gerekçeleriyle sarı-lacivertli kulübe 210 bin lira para cezası uyguladı.