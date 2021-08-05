Tebrikler Eray Şamdan: Gümüş madalya kazandık

İlk kez 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olimpik olan karatede Türkiye'nin ilk madalyasını elde eden Eray Şamdan, Türkiye'ye Tokyo'daki 7. madalyasını kazandırdı.
Olimpiyat tarihinde bugüne kadar toplam 6 branşta (Güreş-Halter-Tekvando-Atletizm-Judo-Boks) madalya kazanan Türkiye, sadece Tokyo 2020'de farklı 6 branşta madalya kazanmayı garantiledi. (Okçuluk-Cimnastik-Tekvando-Karate-Boks-Güreş)
- Dilara Bozan 5. oldu
- Karate kadınlar kata bireyselde mücadele eden Dilara Bozan, bronz madalya karşılaşmasında Hong Kong'dan Sheung Grace Lau Mo'ya mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı 5'inci sırada tamamladı.
Milli karatecimiz Eray Şamdan: “Ülkemizde zor zamanlar yaşanıyor. Burada başarılarımızla vatandaşlarımızın gönlüne biraz bile su serpebildiysek ne mutlu bize. Onları gururlandırabildiysek ne mutlu bize.”#OlimpiyatOyunları #Tokyo2020 pic.twitter.com/2vkJnIDBnh
Milli karatecimiz Eray Şamdan: “Ülkemizde zor zamanlar yaşanıyor. Burada başarılarımızla vatandaşlarımızın gönlüne biraz bile su serpebildiysek ne mutlu bize. Onları gururlandırabildiysek ne mutlu bize.”#OlimpiyatOyunları #Tokyo2020 pic.twitter.com/2vkJnIDBnh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 5, 2021