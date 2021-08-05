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Tebrikler Eray Şamdan: Gümüş madalya kazandık

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kilo finalinde Eray Şamdan, Fransız sporcu Steven Da Costa'ya yenilerek gümüş madalya kazandı

Haber Merkezi DHA
Tebrikler Eray Şamdan: Gümüş madalya kazandık
Eray Şamdan

İlk kez 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olimpik olan karatede Türkiye'nin ilk madalyasını elde eden Eray Şamdan, Türkiye'ye Tokyo'daki 7. madalyasını kazandırdı.

Olimpiyat tarihinde bugüne kadar toplam 6 branşta (Güreş-Halter-Tekvando-Atletizm-Judo-Boks) madalya kazanan Türkiye, sadece Tokyo 2020'de farklı 6 branşta madalya kazanmayı garantiledi. (Okçuluk-Cimnastik-Tekvando-Karate-Boks-Güreş)

  • Dilara Bozan 5. oldu
  • Karate kadınlar kata bireyselde mücadele eden Dilara Bozan, bronz madalya karşılaşmasında Hong Kong'dan Sheung Grace Lau Mo'ya mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı 5'inci sırada tamamladı.

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