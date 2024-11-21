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Teknik direktör futbolcusuna tokat attı: İşte o anlar

Teknik direktör futbolcusuna tokat attı: İşte o anlar

14:0521/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Teknik direktör futbolcusuna tokat attı
Teknik direktör futbolcusuna tokat attı

Kayseri 2’inci Amatör Lig ekiplerinden Talas Denizspor’un teknik direktörü oyuncusunu soyunma odasında darp etti. Antrenör ile oyuncusu arasında bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. O anlar takımdaki başka bir futbolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İşte detaylar.

Kayseri'de Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un U18 antrenörü D.N. kendisine itiraz eden futbolcusunu soyunma odasında darp etti. O anlar takımda oynayan başka bir futbolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

‘GEBERTİRİM SENİ’

Kayseri 2'nci Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un U18 antrenörü D.N. ile takımda oynayan Tayfur isimli bir futbolcusu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada D.N.'nin futbolcusunu darp ettiği iddia edildi. Başka bir futbolcu tarafından da cep telefonu ile bu anlar kaydedildi.

Görüntülerde antrenör D.N'nin futbolcuya, "Gebertirim seni, konuşma lan, seni gebertirim bebe" dediği görüldü.

VİDEO


YouTube
Teknik direktör futbolcusuna tokat attı: İşte o anlar
Spor / Futbol
21 Kasım, Perşembe

FUTBOLCU: "HOCAMIN ELİNİ ÖPEREK BARIŞTIK"

Darp edildiği iddia edilen futbolcu ise bir video mesajı yayınlayarak, "Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum. D.N. hocaya, 'hayırdır hoca' dedim. D.N. hoca da yavaşça boğazımı sıktı. Maç sonu hocamın elini öperek barıştık" diye konuştu.



#Kayseri 2'inci Amatör Lig
#Talas Denizspor
#u18

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