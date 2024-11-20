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Tolunay Kafkas: ‘Montella hadi git ya!’

Tolunay Kafkas: ‘Montella hadi git ya!’

11:5520/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Teknik direktör Tolunay Kafkas, Karadağ maçının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tepki gösterdi.
Teknik direktör Tolunay Kafkas, Karadağ maçının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tepki gösterdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında A Milli Takım deplasmanda Karadağ’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Vincenzo Montella eleştirilerin odağı oldu. İtalyan teknik adama tepki gösteren isimlerden biri de Tolunay Kafkas oldu. İşte detaylar.

Teknik direktör Tolunay Kafkas, Karadağ maçının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tepki gösterdi.

‘HADİ GİT YA!’

Teknik direktör Tolunay Kafkas, A Milli Takım'ın Karadağ'a yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

TV 8,5'ta konuşan Kafkas, Vincenzo Montella'ya tercihleri nedeniyle tepki gösterdi.

Tolunay Kafkas'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Oyunun bir gerekleri var ya! Ben çok sinirleniyorum bu işe. Sen fantezini gerçekleştireceksin diye... Kenarda 3 tane santrfor oturuyor! Hadi git ya! Oyun çağırıyor, daha devre arasında söyledik. Bir atarsın topu tutar, indirir. Ben anlamadan geçen maç Enes'i soktun, çocuk iyi oynadı. Hiç şans vermediğin Semih'i bu maça alıyorsun santrfor, ne oluyor yani?"



#Tolunay Kafkas
#Vincenzo Montella
#UEFA Uluslar Ligi

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