SÜPER LİG

Testi pozitif çıkan Ankaragüçlü futbolcu belli oldu

Ankaragücü'nde ismi verilmeden açıklanan koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun Senegalli Ricardo Faty olduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Faty bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıktı.

Faty bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıktı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda dün kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına dörderli gruplar halinde koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları bugün gelirken, ilk şok sabah saatlerinde yaşandı.

Futbolcular tesislere gitmek istemiyor

Beştepe Tesisleri’ni karantinaya alan ve giriş çıkışları kapatan Ankaragücü yönetimi, tüm sporcuların test sonuçlarının çıkmasının ardından harekete geçti. Ankara ekibinin idmanlarına yarın başlayacak olmasından dolayı yönetim takımda sadece Faty’nin sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından diğer futbolcuları motive etmeye çalışıyor. Sadece kalecilerin çalışmasına izin verilen tesislerde bugün yaşanan olay sonrası kaleciler de tesislerden ayrıldı ama yönetimin aldığı karar doğrultusunda idmanlara yarından itibaren katılacaklar.

Faty hastaneye kaldırıldı

Testi pozitif çıkan Ricardo Faty hastahaneye yatırılarak karantina altına alındı ve yeni testler yapılmaya başlandı. Süreci yakından takip eden sarı lacivertli yönetim, futbolcuların tesislere gitmek istememelerini haklı bulduklarını ancak liglerin başlama ihtimaline göre alınacak kararı beklediklerini ifade ederken, "Takımın da hazır olması için yarın gruplar halinde idmanlara başlayacağız" denildi.

Ankaragücü'nde koronavirüs vakası: Testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde koronavirüs vakası: Testi pozitif çıktı

Ankara ekibinin dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline yaptığı COVID-19 testlerinin sonucu bugün kulübe bildirildi. Yapılan bilgilendirmede, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.MKE Ankaragücü Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolcunun hastaneye yatırıldığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Ankara ekibinin açıklaması şu şekilde;"Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."Testi pozitif çıkan futbolcunun Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty olduğu bildiriliyorTürk futbolunda sezonun kaderi belli oluyorBilgilendirme |🔗https://t.co/MTb1Y0Vyem#Ankaragücü pic.twitter.com/H6XpYlqysH&mdash; MKE Ankaragücü #EvdeKal 🏠 (@Ankaragucu) 5 Mayıs 2020

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