Yapılan detay açıklamasında ise, "Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluk kupalarında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidilerek, şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımları yenilendi. Bu kupalar arasında ilk olarak 1. Lig Kupası, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Samsunsporlu futbolcuların ellerinde yükselecek. Uzun bir çalışma dönemi sonrasında ortaya çıkan yeni şampiyonluk kupasının ana esin kaynağı futbolun tüm paydaşlarının beraber oluşturduğu aile kavramı ve bu büyük aileyi bir araya getirip kenetleyen Ay-Yıldızımız oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bir ailedir. Federasyon, kulüpler, futbolcular, taraftarlar ve futbol camiası bu ailenin 5 ana yapı taşıdır. Federasyonun 100. yılında bu özel kupa tasarlanırken futbol camiası bir aile olarak düşünülüp bu unsurlar birleştirildi ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi. Bu unsurları bir araya getiren 5 koldan oluşan, üstten bakıldığında yıldız formunda bir kupa tasarlandı. Desenlerle bezenmiş 5 adet kol 90 derece bükülerek, kaide üzerinde birleşiyor ve bir yıldız oluşturuyor. Pencereler, aileleri dış dünya ile bağlayan, ışık getiren unsurlardır. Kupanın kollarında, tarihi kültürel mirasımızda yer etmiş pencere ve cumba mimari süsleme elemanlarından olan Maşrabiye geometrik desenleri kullanıldı. Bu desenler sonsuzluğu, kararlılığı ve bir topluluk olma, aile olma yapıtaşını betimlemektedir. Son olarak kupa tasarımı, kupanın üst kısmında futbolu en iyi sembolize eden futbol topu ile tamamlandı ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi. Bu vesileyle TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Samsunspor'u tekrar tebrik ederiz" denildi.