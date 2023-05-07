|
Spor

TFF 100. yıla özel kupaların tasarımlarını yeniledi

Türkiye Futbol Federasyonu, federasyonun 100. kuruluş yıldönümüne özel tüm liglerin kupalarını yenilediğini duyurdu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:06 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
İşte yeni TFF 1.Lig Kupası.

İşte yeni TFF 1.Lig Kupası.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluk kupalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidildiğini duyurdu.


"1. Lig Kupası Samsun'da Yeni Tasarımıyla Yükselecek"
başlığıyla yapılan paylaşımda yeni TFF 1.Lig Şampiyonluk Kupası'nın videosu paylaşıldı.

Yapılan detay açıklamasında ise, "Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluk kupalarında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidilerek, şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımları yenilendi. Bu kupalar arasında ilk olarak 1. Lig Kupası, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Samsunsporlu futbolcuların ellerinde yükselecek. Uzun bir çalışma dönemi sonrasında ortaya çıkan yeni şampiyonluk kupasının ana esin kaynağı futbolun tüm paydaşlarının beraber oluşturduğu aile kavramı ve bu büyük aileyi bir araya getirip kenetleyen Ay-Yıldızımız oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bir ailedir. Federasyon, kulüpler, futbolcular, taraftarlar ve futbol camiası bu ailenin 5 ana yapı taşıdır. Federasyonun 100. yılında bu özel kupa tasarlanırken futbol camiası bir aile olarak düşünülüp bu unsurlar birleştirildi ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi. Bu unsurları bir araya getiren 5 koldan oluşan, üstten bakıldığında yıldız formunda bir kupa tasarlandı. Desenlerle bezenmiş 5 adet kol 90 derece bükülerek, kaide üzerinde birleşiyor ve bir yıldız oluşturuyor. Pencereler, aileleri dış dünya ile bağlayan, ışık getiren unsurlardır. Kupanın kollarında, tarihi kültürel mirasımızda yer etmiş pencere ve cumba mimari süsleme elemanlarından olan Maşrabiye geometrik desenleri kullanıldı. Bu desenler sonsuzluğu, kararlılığı ve bir topluluk olma, aile olma yapıtaşını betimlemektedir. Son olarak kupa tasarımı, kupanın üst kısmında futbolu en iyi sembolize eden futbol topu ile tamamlandı ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi. Bu vesileyle TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Samsunspor'u tekrar tebrik ederiz" denildi.




#TFF
#TFF 1.Lig
#TFF 2.Lig
#Süper Lig
#Kupa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.