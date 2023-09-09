TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "En azından berabere bitti"

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı.





"En azından berabere bitti"

"Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür."





"Özür diliyoruz"

"EURO 2024'ü garantilememiz gerekiyordu ama çok şanssız bir gol yedik. Grupta şansımız devam ediyor. İyi oynayamadık. İnşallah telafi edeceğiz. Benim de moralim çok bozuk Türk halkından özür diliyoruz. İyi futbol oynayamadık. Önümüzdeki maçlarda başarılı olacağız."





"Beraber kaybettik"

"Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik. İnşallah daha iyi ve güzel günler göreceğiz."























