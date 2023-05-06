TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nden Çorum FK'ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Çorum FK ile devam etti.

Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ve Hollanda kulüpleri ve federasyonlarının yanı sıra Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, İstanbul Başakşehir FK, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Etimesgut Belediyespor ve Gaziantep FK kulüplerini ziyaret eden Büyükekşi, bugün de Çorum FK Kulübünü ziyaret ederek, altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, 2. ve 3. Lig Kulüpleri’nde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarete Çorum FK Kulübü Genel Sekreteri Akın Parmaksız ev sahipliği yaptı. Ziyarette Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Belediyesi ve Çorum FK Eski Başkanı Zeki Gül de yer aldı. Kulüp altyapı tesislerini inceleyen Başkan Büyükekşi, Çorum FK Akademi oyuncuları ile de bir araya gelerek sohbet etti.

TFF Başkanı Büyükekşi: “Sürdürülebilir başarılar elde etmenin anahtarı güçlü ve kaliteli altyapı modeli oluşturmak”





Mehmet Büyükekşi Çorum FK’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolunun gelişimini sağlamak için sürdürülebilir başarılara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu başarıların elde edilebilmesinin anahtarı ise güçlü ve kaliteli altyapı modeli oluşturmak. Bugüne kadar kulüplerimizin yüksek paralar ödeyerek yaptığı yabancı transferler ancak kısa süreli, devamlılığı olmayan başarılar kazandırabildi. Üstelik bu transferler kulüplerimizin ekonomik olarak dar boğaza düşmesine neden oldu. Yabancı futbolcu transferi nedeniyle yerli oyuncuların forma şansının azalması da Milli Takımlarımızı olumsuz yönde etkiliyor. İşte tam da bu noktada Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olarak, elimizdeki bu kaynağı iyi kullanmamız gerek. Bizim de Altyapı Akademileri Projesi ile yapmak istediğimiz; elimizdeki bu genç nüfusu kuracağımız Türkiye Modeli Altyapı Akademileri ile verimli olarak kullanmak.

Projemizin hayata geçmesiyle hedefimiz her yıl altyapıdan iki futbolcunun kulüplerinin A Takımına çıkması hem de bu akademilerden yetişecek futbolcularla Milli Takımlarımız için geniş ve kaliteli bir oyuncu havuzu oluşturmak. Bu kapsamda Federasyon olarak Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli’ni oluşturmak için kulüplerimize olan ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Çorum FK Kulübümüzü ziyaret ettik. Kulübümüzün altyapı çalışmaları hakkında bilgi alıp, sorunlarını dinledik. Bu güzel ev sahiplikleri için Çorum FK yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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