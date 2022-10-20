Spor TFF binasına saldırıda istenen ceza belli oldu
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TFF binasına saldırıda istenen ceza belli oldu

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 2 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede, şüpheliler C.U. ve O.G'nin 19 müştekiye yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 9'ar yıldan 15'er yıla kadar olmak üzere, toplam 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

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Haber Merkezi AA
TFF binasına saldıran kişiler için ne kadar ceza isteniyor?
Şüphelilerin adliyeye götürüldüğü an.

Başsavcılık tarafından, TFF'nin Riva'daki binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli C.U. ile tutuksuz şüpheli O.G. hakkında 4 sayfalık fezleke düzenlendi.

Fezlekede, müştekilerin olay günü iki katlı TFF yönetim binasının birinci katındaki salonda toplantı halinde bulundukları esnada, Riva Deresi Çayağızı mevkisinde "Yüzen Ev" diye tabir edilen ahşap kulübeden şüpheliler tarafından toplantı salonuna doğru silahla ateş edildiği kaydedildi.

Mermilerden birinin müştekilerin bulunduğu toplantı salonunun, diğerinin de üst kattaki başkanlık makam odasının çift camını delip içeriye girerek duvara isabet ettiği aktarılan fezlekede, bir diğer merminin ise toplantı salonunun üstündeki alüminyum saca denk geldiği anlatıldı.

Fezlekede, TFF binasına yaklaşık 150 metre mesafede yer alan olay yerinde aynı tabancadan atılmış 12 boş kovan bulunduğu belirtildi.

Fezlekede müştekilerin beyanlarına da verildi. Toplantı halindeyken birkaç el silah sesi duyduklarını, mermilerden birinin TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un arkasındaki pencereden içeriye girdiğini, Altıntop'un yaralandığını düşündüklerini aktaran müştekilerin, silahlı saldırıda sadece yönetim kurulu toplantı salonu ve onun üstündeki makam odasının hedef alındığını gördüklerini ve bu nedenle de şüphelilerden şikayetçi olduklarını anlattıkları kaydedildi.

"Olaydan şans eseri kurtuldum"

Fezlekede, merminin oturduğu koltuğun hemen arkasındaki camdan içeriye girdiğini belirten Hamit Altıntop, mermi sesini kulağının hemen dibinde duyduğunu, olaydan şans eseri kurtulduğunu düşündüğünü beyan etti.

Şüphelilerin beyanlarına da yer verilen fezlekede, C.U'nun, ev arkadaşı olan diğer şüpheliyle olayın yaşandığı yere alkol almaya gittiklerini, alkolün etkisiyle yanında bulundurduğu tabancayla rastgele ateş ettiğini ve herhangi bir kastı olmadığını söylediği kaydedildi.

Diğer şüpheli O.G'nin ise olayda kesinlikle silah kullanmadığını, kendisi oradan ayrıldıktan sonra C.U'nun ateş etmiş olabileceğini belirttiği fezlekede yer aldı.

Fezlekede, görgü tanığı olarak beyanına yer verilen B.U, birkaç el silah sesi duyduğunu, dışarıya çıkıp baktığında, C.U'ya ait olduğunu öğrendiği yerin arkasında erkek olduklarını düşündüğü iki kişi gördüğünü anlattı.

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SPOR
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Şüphelilere ait tişörtlerde atış artıkları tespit edildi

Fezlekede yer alan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 6 Eylül tarihli raporunda, C.U'nun sağ el svap numunesi üzerinde atış artığı bulunduğu, O.G'nin svap numunesi üzerinde atış artığına rastlanmadığı aktarıldı.

Raporda, şüphelilerin olay günü giydikleri tişörtlerin sol ve sağ kol ağız kısımlarında atış artıkları bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Fezlekede, "Her ne kadar şüpheliler suçlamaları kabul etmediğine yönelik savunmalarda bulunmuş ise de yapılan soruşturma sonucunda toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, olay günü müştekilerin TFF yönetim binasında toplantı halinde oldukları esnada şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Steyr marka tabanca ile birden fazla ateş ettiklerinin anlaşıldığı" tespitine yer veriliyor.

Olayın gerçekleştiği bölge ve aradaki mesafe dikkate alındığında, hedef alınan bina içerisindeki müştekilerin isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu, şüphelilerin bu durumu öngörmesine rağmen ateş edip eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği ancak mermilerin müştekilere isabet etmemesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığı anlatılan fezlekede, şüphelilerin üzerlerine atılı 19 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri değerlendirmesi yapılıyor.

Hazırlanan fezlekede, şüpheliler C.U. ve O.G'nin 19 müştekiye yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 9'ar yıldan 15'er yıla kadar olmak üzere, toplam 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

Ayrıca fezlekede, şüphelilerin "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılması isteniyor.

Diğer şüpheliler H.Ç, A.B. ve İ.A. hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği de fezlekede yer alıyor.

Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

TFF saldırısı şüphelilerin olay yerine geliş-gidiş görüntüleriyle silahların bulunma anı kamerada
OYNAT 01:15
TFF saldırısı şüphelilerin olay yerine geliş-gidiş görüntüleriyle silahların bulunma anı kamerada
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin olay yerine geliş ve gidişleri ile aramalarda silahların bulunma anı kameralarca kaydedildi.

Emniyet tarafından paylaşılan kayıtlarda, zanlılar Cüneyt U. ve Oğuzhan G'nin beyaz bir otomobille TFF'nin Riva'daki merkez binasının yakınındaki Çayağzı Deresi'nin karşı tarafına geldiği görülüyor.

Kamera kaydına göre, saat 13.15'te bölgeye gelen şüpheliler, saat 17.53'te olay yerinden ayrılıyor.

Bir başka görüntüde de Cüneyt U'nun evinin yanındaki hobi bahçesinde domateslerin yanında siyah beze sarılı 2 tabancanın bulunması paylaşıldı.

Silahların yanında kullanılmamış 12 fişeğin bulunması da kayıtlarda yer aldı.
Olayın ardından dalgıçların derede yaptığı aramalar da polis kameralarına yansıdı.


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