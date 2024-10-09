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TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını açıkladı

TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını açıkladı

09:239/10/2024, Çarşamba
AA
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Vitor Melo Pereira (sol)
Vitor Melo Pereira (sol)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Pereira, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız da yer aldı.


Federasyon, uzun yıllar boyunca elit seviyede FIFA hakemliği yapmış olan Portekizli Vitor Melo Pereira'yla 2 senelik sözleşme imzaladığını da belirtti.

#TFF
#Hakem Gelişim Direktörü
#Vitor Melo Pereira

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