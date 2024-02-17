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Spor

TFF izin verdi: Rizespor-Fenerbahçe maçı bataklık gibi zeminde oynandı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşma sırasında Çaykur Rizespor'un sahasının zemini, yağan yağmur nedeniyle adeta bir bataklığa döndü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Sahanın birçok yeri bataklık ve su" ifadelerini kullandı. TFF, karşılaşmanın bu zeminde oynanmasına müsaade ederek sporcu sağlığını hiçe saydı.

Haber Merkezi
21:25 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:37 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Stadyumun zemini tepki topladı
Stadyumun zemini tepki topladı

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım geriden gelerek 3-1 kazandı. Fakat karşılaşmanın önüne çıkan olay ise Rizespor'un stadyumunun zemini ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sahada maçın oynanmasına izin vermesi oldu.


Çamurdan dolayı top hareket etmedi

Yağan yağmur ile birlikte sahanın birçok noktasında su birikintileri çamurlaştı ve adeta bir bataklığa döndü. Zemin, oyuncuların pas yapmasına engel olurken aynı zamanda ceza sahasının olduğu bölgede çamurdan dolayı topun hareket etmediği bile oldu. Futbolcular birçok pozisyonda zor anlar yaşarken, herhangi bir sakatlığın yaşanmaması gecenin sevindirici anı oldu.



"Sahanın birçok yeri bataklık ve su"

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Sahanın birçok yeri bataklık ve su. Bu ortam normal oyun planlarımızın dışında bir plan belirlememize neden olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü de karşılaşma sonrasında galibiyet gönderisinde saha zemininin çekpasla temizlendiği anı kullandı.


"Çekpas ile su temizlendi"

Karşılaşma öncesinde hakem heyeti sahayı gezmek ve futbolun oynanıp oynanmayacağını kontrol etmek amacıyla bazı testler yaptı. Yaptıkları kontrol sonrasında mücadelenin oynanabileceğine karar verildi. Bu sırada sahada biriken sular, çekpas ile temizlenmeye çalışıldı.


TFF'den Trabzonspor taraftarına uyarı

Trabzonspor taraftar grupları bu sezona ortak karar alarak başlamış ve yer aldıkları maraton tribününün önüne ortak pankart asmıştı. Hiç bir taraftar grubunun adının yer almadığı sadece "Büyük Trabzonspor 1967" yazan pankart Türkiye Futbol Federasyonu'ndan uyarı aldı.

Federasyon'un pankartın büyük ve geniş olduğunu belirterek kuralların dışında olduğunu ve kaldırılması gerektiğini söylediği öğrenildi. Pankartın kaldırıldığı taraftar gruplarının farklı bir pankart ile çözüm bularak, yeniden ortak ifade ile tribünde olacakları öğrenildi.


Futbolcu sağlığı hiçe sayıldı

Tribünde pankart kovalayan TFF'nin, Rize'deki stadyuma göz yumması ve futbolcu sağlığını hiçe sayması büyük tepki topladı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Edin Dzeko, "Sanırım ilk yarıda bu zeminde futbol oynanamayacağını anlamamıştık, saha su doluydu ve golü de bu sebeple yemiştik. İkinci yarı bunu anlayıp daha farklı bir futbol oynadık. Bunu anlayınca da oyunumuz değişmeye başladı. Büyük takımların işler iyi gitmediğinde karakter koyması gerekiyor, ikinci yarıda bizim yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.


"Bu zemine rağmen oynadık"

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu zemine rağmen iki takım da delikanlı gibi çıktı, erkek gibi futbol oynadı! Rakip takımın futbolcularını ve teknik ekibini tebrik ediyorum, oyunu çirkinleştirmeden oynadılar. Oyuncularım ilk yarıda sahanın matematiğini algılayamadı. İkinci yarı bu zemine yatkın futbolcuları oyuna aldık" dedi.







#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Rizespor
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