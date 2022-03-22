Spor TFF savaş mağduru futbolcular için transfer tahtasını açtı
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TFF savaş mağduru futbolcular için transfer tahtasını açtı

Türkiye Futbol Federasyonu, Rusya ve Ukrayna'dan alınacak futbolcuların transferine izin verdiğini duyurdu. Yabancı sayıları uygun olan Süper Lig takımları en fazla iki oyuncu olmak şartıyla 7 Nisan'a kadar transfer yapabilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF savaş mağduru futbolcular için transfer tahtasını açtı
FIFA

FIFA, önceki günlerde Rusya ve Ukrayna'da forma giyen yabancı futbolcuların transfer olabilmeleri için yeni bir düzenlemeye gitmişti. Buna göre Ukrayna'daki tüm futbolcuların sözleşmeleri Haziran ayının sonuna kadar askıya alınmış ve geçici transfer hakkı tanınmıştı. Rusya'da ise yabancı futbolculara takımlarından ayrılmak istemeleri halinde geçici transfer izni verilmişti.

TFF, Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nda yapılan değişiklik ile FIFA'nın almış olduğu bu kararı uyguladı ve savaş mağduru futbolcuların transferlerine izin verdi. Karara göre Ukrayna'daki tüm ve Rusya'daki yabancı futbolcular 7 Nisan tarihi dahil ülke kulüplerimize transfer olabilecekler.

TFF'nin yaptığı duyuruda yabancı oyuncu sayısı ile ilgili bir değişiklik yer almadı. Türk kulüpleri savaş mağduru futbolcuları kadrolarına katmak isterse mevcut kadrosundaki yabancı futbolcularıyla ilgili bir düzenlemeye gitmek zorunda kalacak.

Savaş sonrasında yabancı futbolculara transfer hakkı: Türk kulüpleri transfer edebilecek mi?
SPOR
Savaş sonrasında yabancı futbolculara transfer hakkı: Türk kulüpleri transfer edebilecek mi?

Rusya ve Ukrayna'dan alınabilecek futbolcu listesi
FOTOĞRAF 12
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FIFA, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülkelerde forma giyen futbolculara transfer hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmeleri 22 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı. Bu futbolculara geçici olarak transfer hakkı da tanınacak. FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak. Süper Lig'deki kulüplerin de kadrosuna katabileceği oyuncularla ilgili sosyal medyada paylaşılan futbolcular listesini sizler için derledik.
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Yaroslav Rakitskiy (32) - Tecrübeli stoper, Zenit ile sözleşmesini feshetti.
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Alexis Beka Beka (20) - Genç orta saha oyuncusunun Lokomotiv Moskova'dan ayrılabileceği belirtiliyor.
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Artem Dovbyk (24) - Yetenekli forvet Dnipro'da forma giyiyor. FIFA'nın özel izniyle sözleşmesi askıya alındı.
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Marlon (26) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen defans oyuncusunun sözleşmesi özel izinle askıda.
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Tsygankov (24) - Dinamo Kiev'in orta saha oyuncusu özel izinle transfer olabilecek.
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David Neres (25) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen kanat oyuncusunun sözleşmesi özel izinle askıda.
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Tete (22) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen kanat oyuncusunun sözleşmesi özel izinle askıda.
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Pedrinho (23) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen oyuncunun sözleşmesi özel izinle askıda.
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Solomon Kvirkvelia (30) - Metalist'te forma giyen defans oyuncusunun sözleşmesi askıda.
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Illya Zabarnyi (19) - Dinamo Kiev'de forma giyen defans oyuncusu yayınlanan kural gereği transfer olabilecek.
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Pepe Djibril Diaw (27) - Rukh Lviv forması giyen defans oyuncusu yayınlanan kural gereği transfer olabilecek.
Rusya ve Ukrayna'dan alınabilecek futbolcu listesi
FIFA, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülkelerde forma giyen futbolculara transfer hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmeleri 22 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı. Bu futbolculara geçici olarak transfer hakkı da tanınacak. FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak. Süper Lig'deki kulüplerin de kadrosuna katabileceği oyuncularla ilgili sosyal medyada paylaşılan futbolcular listesini sizler için derledik.


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