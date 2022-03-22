TFF savaş mağduru futbolcular için transfer tahtasını açtı

FIFA, önceki günlerde Rusya ve Ukrayna'da forma giyen yabancı futbolcuların transfer olabilmeleri için yeni bir düzenlemeye gitmişti. Buna göre Ukrayna'daki tüm futbolcuların sözleşmeleri Haziran ayının sonuna kadar askıya alınmış ve geçici transfer hakkı tanınmıştı. Rusya'da ise yabancı futbolculara takımlarından ayrılmak istemeleri halinde geçici transfer izni verilmişti.

TFF, Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nda yapılan değişiklik ile FIFA'nın almış olduğu bu kararı uyguladı ve savaş mağduru futbolcuların transferlerine izin verdi. Karara göre Ukrayna'daki tüm ve Rusya'daki yabancı futbolcular 7 Nisan tarihi dahil ülke kulüplerimize transfer olabilecekler.

TFF'nin yaptığı duyuruda yabancı oyuncu sayısı ile ilgili bir değişiklik yer almadı. Türk kulüpleri savaş mağduru futbolcuları kadrolarına katmak isterse mevcut kadrosundaki yabancı futbolcularıyla ilgili bir düzenlemeye gitmek zorunda kalacak.

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SPOR Savaş sonrasında yabancı futbolculara transfer hakkı: Türk kulüpleri transfer edebilecek mi?