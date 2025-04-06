TFF Tahkim Kurulu Salvatore Foti ve Sandro Zufic’in cezalarını onadı

"Fenerbahçe Antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic’in, PFDK’nın 05.04.2025 tarih ve E.2024-2025/992 - K.2024-2025/1227 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Antrenörü Salvatore Foti’nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliğiyle,