TFF'de mali genel kurul toplanıyor

Çoğunluk sağlanamaması durumunda olağan mali genel kurul 10 Temmuz Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak. Bu toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa genel kurul aynı yer ve saatte 17 Temmuz Perşembe günü çoğunluk aranmaksızın düzenlenecek.