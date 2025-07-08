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TFF'de mali genel kurul toplanıyor

TFF'de mali genel kurul toplanıyor

10:508/07/2025, Salı
AA
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Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak. JW Marriott Oteli'nde yapılacak genel kurul, saat 11.00'de başlayacak.


Çoğunluk sağlanamaması durumunda olağan mali genel kurul 10 Temmuz Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak. Bu toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa genel kurul aynı yer ve saatte 17 Temmuz Perşembe günü çoğunluk aranmaksızın düzenlenecek.


TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda denetleme kurulunun 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerine ait faaliyetleri, ibra için üyelerin oylarına sunulacak.




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