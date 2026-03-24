TFF'den Beşiktaş açıklaması! Maçı ertelenecek

Tuğçe Erginkoç
16:32 24/03/2026, Salı
24/03/2026, Salı
TFF binası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın stadında oynanacak Avrupa Ligi finali nedeniyle siyah-beyazlı takımın muhtemel Türkiye Kupası maçının erteleneceğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Beşiktaş'la ilgili flaş bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır.

Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır.

Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir."

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

DHBT sınavı 2026 ne zaman? Diyanet Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuru tarihleri