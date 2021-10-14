TFF'nin eski hakeminden olay sözler: "Uilenberg bu ülkeden gönderilmeli" Türk futbolundaki hakem sorunsalı giderek büyüyor. Kulüpler Birliği'nin TFF'ye değişmesi için baskı yaptığı MHK ve mevcut düzenle ilgili olarak eski hakemlerden Abdullah Yılmaz yenisafak.com Spor Servisi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'deki hakem sorununun 'kemikleşmiş' bir sorun olduğunun altını çizerken Jaap Uilenberg'in bir an önce görevden alınması gerektiğini öne sürdü.

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