THY Avrupa Ligi maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Milli futbolcu Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo, Bonucci ve Dyabala'nın da depremzedeler için destek vereceğini söyledi.