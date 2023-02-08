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Spor

THY Avrupa Ligi maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak

THY Avrupa Ligi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen insanlar için maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacak

10:01 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
THY Avrupa Ligi

THY Avrupa Ligi

THY Avrupa Ligi ve 7DAYS Avrupa Kupası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.


Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, "7DAYS Avrupa Kupası ve THY Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlarda, geçen pazartesi günü Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen depremlerin kurbanları anısına saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi yer aldı.


Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile 7DAYS Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor'un bu haftaki maçları Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenmişti.




#7Days Avrupa Kupası
#basketbol
#DEPREM
#THY Avrupa Ligi
2 saat önce
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THY Avrupa Ligi maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak
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