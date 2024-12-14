Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Basketbol, 10 hafta sonra yenilmesine rağmen liderliğini devam ettirdi. Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 15. hafta maçlarına perşembe ve cuma günleri çıktı. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Anadolu Efes, zorlu maçta son şampiyon Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'la karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 26 sayı farkla 93-67 mağlup etti. Ligde 8. galibiyetini alan Anadolu Efes, haftayı 7. sıraya yükselerek tamamladı. Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise üst üste 2'inci toplamda da 7'nci yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe Beko ise sahasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini yaşadı ve İstanbul'da rakibine 30 sayı farkla 99-69 mağlup oldu. Ligde 5. yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, haftayı 4. sırada bitirdi.