Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de Paris Basketbol, 10 maç sonra kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u 26 sayı farkla mağlup etti.. Fenerbahçe Beko ise sezonun en ağır yenilgilerinden birini sahasında Monaco karşısında aldı. İşte THY EuroLeague'de puan durumu ve 15. haftanın detayları...
Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Basketbol, 10 hafta sonra yenilmesine rağmen liderliğini devam ettirdi. Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 15. hafta maçlarına perşembe ve cuma günleri çıktı. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Anadolu Efes, zorlu maçta son şampiyon Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'la karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 26 sayı farkla 93-67 mağlup etti. Ligde 8. galibiyetini alan Anadolu Efes, haftayı 7. sıraya yükselerek tamamladı. Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise üst üste 2'inci toplamda da 7'nci yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe Beko ise sahasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini yaşadı ve İstanbul'da rakibine 30 sayı farkla 99-69 mağlup oldu. Ligde 5. yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, haftayı 4. sırada bitirdi.
Paris Basketbol'un serisi sona erdi
Paris Basketbol'un 10 maçlık galibiyet serisi sona ermesine rağmen liderliği sürdü. Paris Basketbol, Fransız derbisinde LDLC ASVEL'e konuk oldu. Rakibine 98-93 mağlup olan Paris Basketbol, 10 maç sonra ilk yenilgisini aldı. Toplamda 4. yenilgisini yaşayan Fransız ekibi, 12. hafta devraldığı liderlik koltuğunda 15. haftada da kalmayı başardı.
Haftanın MVP'si Leday
THY Avrupa Ligi'nde 15. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) EA7 Emporio Armani Milan'ın ABD'li uzunu Zach Leday oldu. EA7 Emporio Armani Milan'ın, deplasmanda Barcelona'yı 94-81 yendiği maçta Leday, kariyer rekoru kırarak 33 sayı attı. Leday, 37 verimlilik puanı alarak da haftanın MVP'si olmayı başardı.
Sonuçlar ve puan durumu
Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa): 69-99
ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 90-91
Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 81-82
Real Madrid (İspanya) -Zalgiris (Litvanya): 83-92
Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail): 98-93
Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 93-67
Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 81-94
Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan): 87-73
LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa): 98-93
1) Paris Basketbol 15 maç - 26 puan
2) Monaco 15 maç - 25 puan
3) Bayern Münih 15 maç - 25 puan
4) Fenerbahçe Beko 15 maç - 25 puan
5) Olympiakos 15 maç - 24 puan
6) EA7 Emporio Armani Milan 15 maç - 24 puan
7) Zalgiris 15 maç - 24 puan
8) Kızılyıldız 15 maç - 23 puan
9) Anadolu Efes 15 maç - 23 puan
10) Panathinaikos AKTOR 15 maç - 23 puan
11) Barcelona 15 maç - 23 puan
12) Partizan 15 maç - 22 puan
13) Real Madrid 15 maç - 21 puan
14) Baskonia 15 maç - 21 puan
15) LDLC ASVEL 15 maç - 21 puan
16) Maccabi Playtika 15 maç - 19 puan
17) Virtus Segafredo Bologna 15 maç - 18 puan
18) ALBA Berlin 15 maç - 18 puan
THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısı çift maç haftasıyla tamamlanacak. Ligde 16. hafta maçları 17, 18 Aralık, 17. hafta karşılaşmaları ise 19-20 Aralık'ta oynanacak. THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak maçların programı şöyle:
16. Hafta:
21.00 Monaco-Bayern Münih (Salle Gaston Medecin)
22.05 Maccabi Playtika-Baskonia (Aleksandar Nikolic)
22.15 Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan (OAKA Altion)
22.30 Paris Basketbol-Real Madrid (Adidas Arena)
22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko (Palau Balugrana)
22.45 Partizan-LDLC ASVEL (Belgrad Arena)
22.45 ALBA Berlin-Zalgiris (Uber Arena)
20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Basketbol Gelişim Merkezi)
22.15 Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna (Barış ve Dostluk)
17. Hafta:
20.45 Panathinaikos AKTOR-Baskonia (OAKA Altion)
22.30 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko (Adidas Arena)
22.45 Real Madrid-Monaco (Wizink Center)
20.30 Anadolu Efes-Partizan (Basketbol Gelişim Merkezi)
21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL (Zalgirio Arena)
22.00 Virtus Segafredo Bologna-Barcelona (Virtus Sagafredo Arena)
22.00 Olympiakos-ALBA Berlin (Barış ve Dostluk)
22.30 Kızılyıldız-Maccabi (Belgrad Arena)
23.00 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih (Unipol Forum)