Ataşehir'de 'Ali Koç istifa' sesleri: Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'ya mağlup

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa ekibi Monaco'ya 99-69 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 10. galibiyetini aldı.





Pota altını etkili kullanan Monaco karşısında Hayes-Davis ile 11 sayı bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.





İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Baldwin-Sertaç Şanlı ikilisinin kazandırdığı sayılarla etkili olmaya çalıştı. Hücumda sarı-lacivertlilere üstünlük kuran ve birçok oyuncusundan skor katkısı alan Monaco, soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan konuk takım, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 38-48. Fenerbahçe Beko'nun farkı 6 sayıya (44-50) kadar indirmesinin ardından Monaco'da yıldız oyuncu Mike James sahneye çıktı. Fransa temsilcisi, dış atışlarda isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında James'in yönlendirdiği hücumlardan bulduğu basketlerle farkı açtı ve son çeyreğe 72-54 üstün girdi.





Son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen ve bir ara farkı 32'ye kadar yükselten Monaco, karşılaşmadan 99-69 galip ayrıldı. Fransa ekibinde milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Furkan, mücadeleyi saha kenarından takip etti.

Taraftarlardan Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Taraftarlar, Monaco'nun Fenerbahçe Beko karşısında farkı açtığı dördüncü çeyrekte başkan Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca eski başkan Aziz Yıldırım'ın lehine de tezahürat yaptı.





Ülker Sports Arena'da 2. kez "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı. pic.twitter.com/gA26twm4Y6 — Euroleague Time (@euroleague_time) December 12, 2024







