Ataşehir'de 'Ali Koç istifa' sesleri: Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'ya mağlup

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa ekibi Monaco'ya 99-69 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. yenilgisini yaşadı. Taraftarlar, Monaco'nun Fenerbahçe Beko karşısında farkı açtığı dördüncü çeyrekte başkan Koç ve yönetimini istifaya davet etti.
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa ekibi Monaco'ya 99-69 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 10. galibiyetini aldı.
Pota altını etkili kullanan Monaco karşısında Hayes-Davis ile 11 sayı bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Baldwin-Sertaç Şanlı ikilisinin kazandırdığı sayılarla etkili olmaya çalıştı. Hücumda sarı-lacivertlilere üstünlük kuran ve birçok oyuncusundan skor katkısı alan Monaco, soyunma odasına 43-38 önde gitti.
Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan konuk takım, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 38-48. Fenerbahçe Beko'nun farkı 6 sayıya (44-50) kadar indirmesinin ardından Monaco'da yıldız oyuncu Mike James sahneye çıktı. Fransa temsilcisi, dış atışlarda isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında James'in yönlendirdiği hücumlardan bulduğu basketlerle farkı açtı ve son çeyreğe 72-54 üstün girdi.
Son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen ve bir ara farkı 32'ye kadar yükselten Monaco, karşılaşmadan 99-69 galip ayrıldı. Fransa ekibinde milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Furkan, mücadeleyi saha kenarından takip etti.
Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Taraftarlar, Monaco'nun Fenerbahçe Beko karşısında farkı açtığı dördüncü çeyrekte başkan Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca eski başkan Aziz Yıldırım'ın lehine de tezahürat yaptı.