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TOFAŞ Orhun Ene ile yollarını ayırdı

TOFAŞ Orhun Ene ile yollarını ayırdı

21:1411/06/2025, Çarşamba
AA
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Başantrenör Orhun Ene
Başantrenör Orhun Ene

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayırdığını duyurdu.


Kulübün açıklamasında, 2022-23 sezonunda takımın başına getirilen Orhun Ene ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşıldığı belirtildi.


Açıklamada, "Değerli antrenörümüz sayın Ene'ye kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





#TOFAŞ
#Orhun Ene
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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