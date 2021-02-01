Spor Tolga Ciğerci ile yollar resmen ayrıldı
SÜPER LİG

Tolga Ciğerci ile yollar resmen ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüpte orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi. 28 yaşındaki futbolcu Başakşehir'e imza atacak.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Tolga Ciğerci'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 750 bin euro.
Tolga Ciğerci'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 750 bin euro.

Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı'mızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi

  • Başakşehir'e imza atacak olan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 2 gol attı ve 4 asist kaydetti.

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