Tolga Ciğerci ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı'mızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi

Başakşehir'e imza atacak olan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 2 gol attı ve 4 asist kaydetti.

Bilgilendirme | Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir.



Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/4jZM0hSi18 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 1, 2021

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