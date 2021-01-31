Rıdvan Dilmen, İrfan Can Kahveci için ödenecek bonservis ücretini açıkladı

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci’nin durumu belli oldu. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda hem Başakşehir ile hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de katıldığı programda İrfan Can Kahveci için ödenecek rakamı açıkladı. Dilmen, milli oyuncu için bir miktar bonservis ve 2 oyuncunun takasta kullanılacağını açıkladı.

7 milyon euro

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde; "Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'ü Medipol Başakşehir'e vermiş. 7 Milyon euro civarı da para vermişler bonservis olarak. Başakşehir Kulübü teklifler eşit olsaydı, son kararı İrfan'a bırakacaktı. Ancak Fenerbahçe daha çok vermiş" ifadelerini kullandı.

SPOR İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ve Başakşehir anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin transfer paylaşımı;